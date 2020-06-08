Прокуратура РТ потребовала наказать хозяина алабаев, напавших на лабрадора в Казани

Прокуратура Татарстана проверила информацию, опубликованную в соцсетях, о нападении алабаев на лабрадора в Казани.



Местная жительница сообщила в полицию, что вечером 11 мая ее несовершеннолетний сын выгуливал лабрадора возле дома №1 на улице Сабантуй, а навстречу мужчина шел с двумя алабаями без намордников. Он не смог удержать собак на поводке, и те покусали лабрадора, причинив травмы.

Материалы проверки в отношении мужчины были направлены в администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани для возбуждения административного дела о нарушении порядка выгула собак, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ведомство недавно обнародовало результаты проверки инцидента в селе Усады Лаишевского района, во время которого два алабая убили овчарку. Руководитель Федерации спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан Олег Пырков выразил мнение, что виноваты в этом случае не собаки, а люди. «Я не знаю, что там произошло, то ли хозяева собак отпустили одних погулять, то ли те случайно убежали. Но у нас, к сожалению, есть такая нехорошая практика, не следят за собаками нерадивые хозяева», — сказал он.

