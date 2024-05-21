В Духовном управлении мусульман России готовы к обсуждению ношения никаба

Фото: Динар Фатыхов

Духовное управление мусульман России готово к диалогу с представителями власти о ношении никаба. Об этом заявил муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Исламский ученый подчеркнул, что вопрос ношения никаба всегда был дискуссионным и мнения относительно него разнятся от нейтрального до обязательного. Однако важно отметить, что никто из ученых не высказывался о нежелательности этого элемента одежды и тем более о запрете его ношения.

В Духовном управлении не пропагандируют ношение никаба, но считают, что в одежде следует выбирать тот стиль, который будет соответствовать основным требованиям ислама и не вызовет негативную реакцию у окружающих.

Вместе с тем в ДУМ опасаются, что попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции богословов могут вызвать непонимание не только у местных мусульман, но и у мировой общественности. Кроме того, запрет на никаб может создать дополнительные очаги напряженности в обществе, отметил Аляутдинов.

Напомним, в конце марта совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запретил мусульманам страны сделки на короткие позиции и маржинальную торговлю.

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Разиль Самигуллин