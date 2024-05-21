В России могут разрешить розничную продажу алкоголя в сезонных летних кафе

Фото: Максим Платонов

В России могут разрешить розничную продажу алкоголя в сезонных летних кафе. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу. В настоящее время документ находится на третьем прочтении в нижней палате.

Законопроект направлен на урегулирование правовых вопросов, связанных с розничной продажей алкогольной продукции в сезонных кафе. Депутаты предлагают внести ряд изменений в действующее законодательство, которые позволят осуществлять розничную продажу алкоголя в сезонных летних кафе, прилегающих к стационарному объекту общественного питания, при условии соблюдения требований к розничной продаже алкоголя, наличия заключения о соответствии сезонного кафе требованиям к размещению и обустройству таких кафе.

Авторы инициативы подчеркивают, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Кроме того, после принятия закона не потребуется признавать утратившими силу, приостанавливать, изменять или принимать какие-либо акты федерального законодательства. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Напомним, в конце апреля с инициативой запретить продажу алкоголя в России после 19.00 выступил общественный деятель Владимир Михайлов. По его мнению, это поможет снизить потребление спиртного среди россиян.

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Разиль Самигуллин