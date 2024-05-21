Британия не исключает применения дальнейших мер по отношению к активам России

Британия не исключает применения дальнейших мер по отношению к активам России после решения об использовании доходов с них для помощи Киеву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.

Планируется, что ЕС направит 90% доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира, из которого финансируются военные поставки Киеву.

Напомним, Европейский союз одобрил использование доходов от активов Центрального банка России, которые были заморожены. Эти средства будут направлены на помощь Украине.

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Разиль Самигуллин