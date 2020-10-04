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Происшествия

В Казани сегодня вечером загорелся трамвай

19:07, 04.10.2020
В Казани сегодня вечером загорелся трамвай
Фото: соцсети

В Казани сегодня вечером на проспекте Победы в районе остановки «Тектоник» загорелся трамвай.

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Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 18:05. Уже через 5 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Пострадавших и погибших нет, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС по РТ.

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В конце сентября в районе ТЦ «Южный» образовалась пробка из-за массовой остановки трамваев.

ПроисшествияОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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