В Казани сегодня вечером загорелся трамвай
В Казани сегодня вечером на проспекте Победы в районе остановки «Тектоник» загорелся трамвай.
Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 18:05. Уже через 5 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Пострадавших и погибших нет, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС по РТ.
В конце сентября в районе ТЦ «Южный» образовалась пробка из-за массовой остановки трамваев.
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