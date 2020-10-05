Эксперты КФУ дали оценку возможному чипированию людей

Эксперты Казанского федерального университета дали оценку возможному чипированию людей. Ученые порассуждали на тему того, что ждет людей в ближайшем будущем.

Директор института вычислительной математики и информационных систем Сергей Мосин считает, что технология уже работает и число людей, использующих имплантированные чипы, увеличивается.

«Как только технологии позволят непосредственно использовать электрические сигналы и строить сложные нейронные сети в теле, это откроет возможность получения электронного человека, возможность имплантации электронных систем в тело, и это путь к тотальной «киборгизации», к которой мы привыкли по ряду фантастических фильмов», — считает Мосин.

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности института психологии и образования Руслан Хакимзянов выразил мнение, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить человеческий, так как у него отсутствует сознание. А психолог Ирина Кротова считает, что чипирование — это определенный революционный процесс в обществе, и люди все больше к нему готовы. Однако это может привести к личностным изменением человека:

«Чипирование приблизит нас к компьютерным технологиям, но отдалит от эмоциональной чувственности человека. Появится новый вид человека, более закрытый эмоционально и более полезный для общества» — сказала Кротова.

Ранее Илон Маск озвучил стоимость чипирования людей.

