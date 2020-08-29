Илон Маск озвучил стоимость чипирования людей

Изобретатель-миллиардер Илон Маск заявил, что стоимость чипирования человека будет довольно дорогой, но постепенно станет ниже. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Думаю, мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, включая проводимую в автоматическом режиме хирургическую операцию», — рассказал Маск в ходе трансляции на YouTube.

Предполагается, что операция по внедрению чипа будет полностью автоматизирована, а сам чип будет незаметным для окружающих.

Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что 45% россиян боятся чипирования.