В Набережных Челнах пожарные спасли мужчину в квартире которого загорелся балкон

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах пожарные спасли мужчину в квартире которого загорелся балкон. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Пожар произошел сегодня ночью, в 2:41 спасателям сообщили о возгорании балконов со 2-го по 4й этажи на Автозаводском проспекте. До приезда подразделений пожарных из здания эвакуировались 20 человек.

Во время разведки квартиры на 4-м этаже спасатели обнаружили одного 29-летнего мужчину.

После трех утра пожарные объявили ликвидацию открытого горения. В результате пожара сгорели три балкона и спальная комната в квартире на 2-м этаже. Площадь пожара составила 21 кв. метр.

По предварительной версии, огонь разгорелся из-за неосторожности при курении.



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