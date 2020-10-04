В казанском поселке Мирный загорелся дом и припаркованный автомобиль

Фото: МЧС по РТ

В Казани накануне загорелся частный дом и автомобиль. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило в 17.27. Загорелся частный кирпичный дом. До прибытия подразделений дом покинули пять человек, двое из них дети.

Также рядом загорелся припаркованный автомобиль.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

