«Синтез» разгромил московское «Динамо» во втором матче тура

«Синтез» дома разгромно обыграл московское «Динамо» (14:4) во втором матче 3-го тура чемпионата России по водному поло.

Казанцы уверенно провели всю игру, позволив сопернику распечатать свои ворота только в конце первой половины встречи, которая в итоге закончилась со счетом 7:2. В оставшееся время «Синтез» только наращивал свое преимущество и довели дело до разгромной победы.

По три мяча в составе казанцев забили Адель Латыпов и Алексей Рыжов-Аленичев.

Это уже вторая победа «Синтеза» над московским «Динамо» в рамках 3-го тура. Благодаря этому казанцы продолжили безоговорочно лидировать в турнирной таблице чемпионата страны с 12 набранными очками. Занимающий второе место волгоградский «Спартак» набрал на один балл меньше.

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 14:4 (4:0, 3:2, 2:0, 5:2).



