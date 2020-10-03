УНИКС крупно обыграл дома «Астану» в стартовом матче в Единой лиге ВТБ
УНИКС дома разгромил казахстанскую «Астану» (101:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Казанцы на протяжении всей игры лидировали в счете и заслуженно добыли уверенную победу. Решающий задел команда Димитриса Прифтиса сделала во второй четверти, обыграв соперника в этом отрезке 31:23.
Самым результативным в составе УНИКСа стал Айзея Кэнаан, набравший 23 очка. Еще 19 баллов в свой актив записал Джон Холланд.
УНИКС (Казань, Россия) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) — 101:83.
#GameStatistics— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) October 3, 2020
@SiP03 (23о, 3пд, 3рп, 22КП)
@Jholland_23 (19о, 7пд, 1рп, 1пх, 26КП)
@Jamar_Smith309 (16о, 2пд, 5рп, 19КП)
Джон Браун (11о, 7пд, 2рп, 3пх, 20КП)#напролом pic.twitter.com/H4ODmbdnQP
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