УНИКС крупно обыграл дома «Астану» в стартовом матче в Единой лиге ВТБ

УНИКС дома разгромил казахстанскую «Астану» (101:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Казанцы на протяжении всей игры лидировали в счете и заслуженно добыли уверенную победу. Решающий задел команда Димитриса Прифтиса сделала во второй четверти, обыграв соперника в этом отрезке 31:23.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Айзея Кэнаан, набравший 23 очка. Еще 19 баллов в свой актив записал Джон Холланд.

УНИКС (Казань, Россия) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) — 101:83.



