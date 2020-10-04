Спортсмен из Татарстана примет участие в велогонке в Италии

Сегодня в Италии стартует одна из крупных многодневных велогонок «Джиро д’Италия», в которой принимает участие велогонщик из Набережных Челнов Ильнур Закарин.

Татарстанец выступает за польскую команду CCC Team. Первый этап велогонки пройдет на острове Сицилия, пишет «Татар-информ».

В сентябре Закарин соревновался на «Тур де Франс», но не смог завершить гонку, потому что сломал ребро в ходе 11-го этапа велогонки.

«Джиро-2020» будет проходить до 25 октября и будет состоять из 21-го этапа c суммарной дистанцией 3,5 тысячи км.

До получения травмы, еще летом, Закарин победил в однодневной горной велогонке Cycling Challenge 0—2000, которая прошла на Кипре.

