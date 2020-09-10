Закарин снялся с «Тур де Франс» из-за перелома ребра

Велогонщик команды ССС Ильнур Закарин досрочно завершил свои выступления в самой известной и престижной велосипедной гонке «Тур де Франс».

Россиянин получил травму при падении на 11-м этапе в среду, после чего у спортсмена диагностировали перелом ребра. В четверг Закарин вышел на гонку, но сошел по ходу дистанции.

Таким образом, российский велогонщик прекратил свои выступления на нынешнем «Тур де Франс».

Ранее Закарин победил в однодневной горной велогонке на Кипре.