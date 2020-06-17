Закарин победил в однодневной велогонке на Кипре

Российский велогонщик Ильнур Закарин победил в однодневной горной велогонке Cycling Challenge 0—2000, которая прошла на Кипре.

Гонка прошла по трассе длиной 63 км и финишировала на высоте 2000 метров над уровнем моря, на вершине самой высокой точки Кипра.

Закарин показал время 1 час 35 минут 7 секунд и завоевал уверенную победу.

«Это был мой первый опыт выступления на локальных гонках на Кипре и я получил огромное удовольствие от горной гонки 0—2000. Шикарная организация, много маршалов и все очень безопасно и аккуратно, очень много воды и бананов, зрители, поддержка и шикарная погода», — написал россиянин в «Инстаграме».

Напомним, недавно Закарин допустил, что может сменить гражданство, если его не допустят к летним Олимпийским играм в Токио. Подробнее — в материале «Реального времени».