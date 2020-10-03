Поздравление учителей и открытие нового комплекса: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 3 октября
Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов сегодня поздравил учителей с их профессиональным праздником, который отмечается 5 октября.
Также Фаттахов поздравил спортсменов района. Раббани Нургалиев и Искандер Муртазин одержали победу на соревнованиях по борьбе.
Сегодня в селе Мульма Высокогорского района состоялось открытие молочного комплекса на 390 голов агрофирмы «Татарстан». В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Глава района Рустам Калимуллин показал подписчикам, как прошла церемония открытия.
Глава Кукморского района Сергей Димитриев похвастался участием фермеров района на ярмарке в Казани.
Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин осмотрел дворы, в которых идёт благоустройство территорий по программе «Наш двор».
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