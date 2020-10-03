Специалист КФУ рассказала, как противостоять гриппу и ОРВИ

Заведующая отделением профилактики Университетской клиники КФУ Лилия Мингазутдинова рассказала, как противостоять гриппу и ОРВИ осенью.

«Основная мера профилактики гриппа — вакцинация. Одним лишь употреблением полезных продуктов и витаминов ОРВИ и гриппу не противостоять», — сказала специалист.

В число мер профилактики ОРВИ входит сокращение времени пребывания в людных местах и в общественном транспорте. Следует носить маску, она должна охватывать нос, а не только рот. Следует ограничить контакты с людьми, которые имеют симптомы заболевания, например чихают или кашляют, если таковые имеются.

Если у человека все же есть симптомы болезни, ему необходимо выделить отдельное полотенце, посуду. Хорошей мерой профилактики послужит проветривание помещения, в котором находитесь. Кроме того, рекомендуется регулярно делать влажную уборку в помещении.

realnoevremya.ru

Также полезно добавить в свой рацион продукты, которые содержат витамин С: клюкву, бруснику и лимон. Блюда с добавлением чеснока и лука тоже принесут пользу для укрепления иммунитета.

В случае если температура поднимется выше 37,5 градуса, а также при проявлении таких симптомов гриппа, как мышечная и головная боли, кашель, стоит незамедлительно обратиться к врачу, который назначит тактику лечения.

Специалист напомнила о том, что признаки ОРВИ немного отличаются от остальных инфекций. К ним относятся: утомляемость и насморк, суховатый кашель, который со временем трансформируется в мокрый, передает пресс-служба КФУ.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн ранее посоветовал в целях профилактики употреблять витамин D.

