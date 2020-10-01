В Татарстане достроили многофункциональный центр с школой, клубом и детсадом

Госстройнадзор Татарстана выдал положительное заключение на строительство многофункционального центра с начальной школой и детским садом в селе Борок Нижнекамского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Многофункциональный центр включает в себя начальную школу на 14 мест и детский сад — на 15. В здании есть два учебных класса, учительская, вестибюль с гардеробом, санузлы. Для малышей подготовлены игровая, спальня, буфет, туалет. Также в здании есть общая столовая.

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Кроме этого, в здании предусмотрен клуб — помещение, которое можно использовать в качестве спортзала или актового зала. Также есть библиотека с читальным залом. На территории участка расположена детская площадка.



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