В Набережных Челнах с железнодорожных путей сошел вагон

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в Набережных Челнах с ведомственных железнодорожных путей ООО «Железнодорожник» сошел вагон. Эта железнодорожная ветка находится внутри предприятия, поэтому инцидент не оказал влияния на движение других поездов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, вагон сошел без опрокидывания, уточняют в ведомстве. На ликвидацию происшествия привлекаются от РСЧС 22 человека и 6 ед. техники, в том числе от МЧС России — 3 человека и 1 ед. техники.

Напомним, ранее на этой неделе на железнодорожной станции Юдино в Казани с рельсов сошли два порожних вагона грузового поезда.

