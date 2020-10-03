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Происшествия

В Набережных Челнах с железнодорожных путей сошел вагон

10:29, 03.10.2020
В Набережных Челнах с железнодорожных путей сошел вагон
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в Набережных Челнах с ведомственных железнодорожных путей ООО «Железнодорожник» сошел вагон. Эта железнодорожная ветка находится внутри предприятия, поэтому инцидент не оказал влияния на движение других поездов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, вагон сошел без опрокидывания, уточняют в ведомстве. На ликвидацию происшествия привлекаются от РСЧС 22 человека и 6 ед. техники, в том числе от МЧС России — 3 человека и 1 ед. техники.

Напомним, ранее на этой неделе на железнодорожной станции Юдино в Казани с рельсов сошли два порожних вагона грузового поезда.

Происшествия Татарстан
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