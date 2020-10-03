Эксперт высказался о причинах падения цен на нефть

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Главной причиной снижения цен на нефть является политическая неопределенность вокруг выборов президента США, считает эксперт. Еще одним фактором он назвал высокое потребление углеводородов в Китае.

«Китай является основным потребителем нефти в мире. Сейчас мы видим, что ряд стран заявляют о начале второй волны коронавируса. И это станет негативным фактором замедления экономики и весьма вероятного замедления потребления нефти. К тому же важным фактором является Венесуэла. Мы не понимаем, как будет развиваться санкционная политика в ее отношении», — передает RT слова советника президента ВАО «Коммерческая информационная социологическая компания» по международным вопросам Ивана Косолапова.

По его мнению, к концу этого года или в начале 2021-го возможна «разбалансировка». При этом уже к весне ситуация стабилизируется, и цены на нефть начнут расти.

Напомним, мировые цены на нефть сегодня упали на 4,79%. Опрошенные «Реальным временем» эксперты согласились, что новость о заражении коронавирусом Дональда Трампа могла повлиять на котировки.