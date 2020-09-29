Счетная палата назвала ситуацию с мусором в России неблагополучной

В России, несмотря на начатую в 2019 году мусорную реформу, ситуация с отходами остается неблагополучной, говорится в отчете Счетной палаты.

Так, более 90% мусора по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву. Уровень переработки отходов не превышает 7%.

По данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта «Экология» на территории регионов насчитывалось 8 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов.

В Счетной палате обратили внимание на то, что федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. Таким образом, более 700 свалок в границах городов останутся на месте. Эксперты отмечают, что даже при успешной реализации проекта поставленная президентом России цель — ликвидировать все свалки в границах городов — не будет выполнена.



Ситуацию с размещением ТКО палата называет критической. Согласно прогнозу ведомства, при текущих темпах образования отходов (1—2% в год) существующие мощности полигонов в 32 субъектах России будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — еще до 2022 года.

Ранее министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров рассказал, что в лесах Татарстана начали устанавливать фотоловушки для поиска тех, кто оставляет мусор.

