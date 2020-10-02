АвтоВАЗ рассказал о самых продаваемых моделях сентября

АвтоВАЗ отчитался о продажах в сентябре 2020 года. Всего производитель реализовал 35 304 автомобиля, показав рост в 6,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Тройку лидеров продаж составляют LADA Granta, LADA Vesta и LADA Largus, передает пресс-служба «Ростеха». За месяц удалось реализовать 12 488 моделей семейства Granta. Отмечается, что за месяц продажи выросли на 16%.

На второе место вышла Vesta, прибавив за месяц 26%. В сентябре удалось продать 11 520 автомобилей семейства.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Продажи моделей линейки Largus прибавили 8% и достигли показателя в 4 682 экземпляра.

В сентябре было объявлено о запуске производства новой серии [BLACK] на базе моделей Vesta Cross, XRAY Cross и 4х4. Также стартовали продажи серии QUEST на базе моделей Largus Cross и Granta Cross.

Напомним, в сентябре АвтоВАЗ подвел итоги конкурса на название новой модели. Однако окончательное название компания не выбрала.