АвтоВАЗ рассказал о самых продаваемых моделях сентября
АвтоВАЗ отчитался о продажах в сентябре 2020 года. Всего производитель реализовал 35 304 автомобиля, показав рост в 6,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Тройку лидеров продаж составляют LADA Granta, LADA Vesta и LADA Largus, передает пресс-служба «Ростеха». За месяц удалось реализовать 12 488 моделей семейства Granta. Отмечается, что за месяц продажи выросли на 16%.
На второе место вышла Vesta, прибавив за месяц 26%. В сентябре удалось продать 11 520 автомобилей семейства.
Продажи моделей линейки Largus прибавили 8% и достигли показателя в 4 682 экземпляра.
В сентябре было объявлено о запуске производства новой серии [BLACK] на базе моделей Vesta Cross, XRAY Cross и 4х4. Также стартовали продажи серии QUEST на базе моделей Largus Cross и Granta Cross.
Напомним, в сентябре АвтоВАЗ подвел итоги конкурса на название новой модели. Однако окончательное название компания не выбрала.АналитикаАвтоБизнесРозничная торговля
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