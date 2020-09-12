«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название новой модели
«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada. Автопроизводитель выбрал победителей во всех соцсетях.
Так, опрос в Facebook вывел в лидеры название SLAVA. В соцсети «ВКонтакте» победителем стал вариант ONEGA. В Instagram главным вариантом стало название ALTA.
Посетители сайта могли до 31 августа оставить в комментариях свои варианты. При этом они должны были ассоциироваться с Россией, легко читаться как на латинице, так и на кириллице и быть благозвучным.
Пока «АвтоВАЗ» не уточняет какое из названий присвоят новой модели.ПромышленностьБизнесАвто
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