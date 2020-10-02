Названы цены всех версий iPhone 12

Стали известны цены всех версий iPhone 12. Самая дорогая версия в США — Apple iPhone 12 Pro Max с 512 Гб памяти — будет стоить 1399 долларов, то есть 110 тысяч рублей по текущему курсу. Об этом сообщает GSMArena.



Самая бюджетная версия — компактный iPhone 12 mini с версией в 64 Гб памяти — предлагается к покупке за 649 долларов.

Цены на iPhone 12 будут зависеть от объема накопителя — они разнятся от 749 до 899 долларов. Цена на iPhone 12 Pro стартует с 999 долларов, версия с максимальным объемом памяти в 512 Гб обойдется покупателю в 1299 долларов.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Цены на смартфоны Apple от рынка к рынку отличаются, однако американский рынок служит ориентиром. По неофициальным данным, презентация iPhone 12 запланирована на 13 октября.

Ранее сообщалось о презентации нового iPhone 15 сентября.