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Apple назначила дату презентации нового iPhone

21:36, 08.09.2020
Apple назначила дату презентации нового iPhone
Фото: pxhere.com

Apple назначила дату презентации нового iPhone. Она состоится 15 сентября в 10:00 (в семь утра по мск, — прим. ред.)

По данным Bloomberg, в этом году мероприятие пройдет онлайн. Кроме iPhone могут быть представлены новые iPad, Apple Watch и два типа наушников: AirPods — Studio и HomePod.

Обычно презентация Apple проходит в начале сентября. Однако из-за пандемии компания перенесла сроки презентации новых моделей iPhone.

Технологии
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