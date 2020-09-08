Apple назначила дату презентации нового iPhone

Apple назначила дату презентации нового iPhone. Она состоится 15 сентября в 10:00 (в семь утра по мск, — прим. ред.)



По данным Bloomberg, в этом году мероприятие пройдет онлайн. Кроме iPhone могут быть представлены новые iPad, Apple Watch и два типа наушников: AirPods — Studio и HomePod.

Обычно презентация Apple проходит в начале сентября. Однако из-за пандемии компания перенесла сроки презентации новых моделей iPhone.

