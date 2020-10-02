Минниханов осмотрел производство медицинских масок в «Химграде»

В пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский технополис «Химград». Он побывал на производстве медицинских масок, фабрике по пошиву одежды и других площадках.

Новые резиденты технополиса также организовали цех по производству лодок для рыбалки и отдыха, производство герметизирующей пленки, косметики и ортопедических товаров, светопрозрачных конструкций и прочей продукции, передает пресс-служба президента РТ.

Гендиректор «Химграда» Айрат Гиззатуллин рассказал, что в 2018 году технополис стал участником федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Предполагается, что при инвестициях в размере 1 млрд рублей здесь будет построено и отремонтировано около 31,8 тысячи кв. м производственных площадей.

В прошлом году по программе уже построили четыре здания. В них начали работу 13 компаний.

Ранее уже сообщалось, что во время посещения «Химграда» Миннихановым также будут подписаны соглашения о сотрудничестве между технополисом, местным вузом и компанией.