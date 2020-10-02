Минниханов встретился с призерами VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с победителями и призерами финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 года. Встреча прошла в казанском Кремле.

Минниханов поздравил победителей и призеров чемпионата и вручил награды. Победители и эксперты по итогам европейского чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills 2018 в Будапеште (Венгрия) получили почетные грамоты президента РФ и благодарности президента РФ.

Эксперты движения WorldSkills, сотрудники организаций были отмечены благодарностями президента Татарстана за многолетнюю плодотворную работу по развитию чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что с 6 по 21 сентября в Казани проходил финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 2020». Впервые чемпионат прошел в дистанционно-очном формате.

