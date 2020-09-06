В Казани пройдет финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

С 6 по 21 сентября в Казани пройдет финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 2020». Впервые чемпионат проходит в дистанционно-очном формате.

2800 участников продемонстрируют навыки в главном чемпионате России по профессиональному мастерству. Татарстан на конкурсе представляют 206 человек в 158 компетенциях. 129 выступят во взрослой категории и 81 — в WorldSkills Juniors.

Завтра состоятся соревнования в компетенции «Архитектурная обработка камня» и «Бетонные и строительные работы», «Обслуживание тяжелой техники» и «Администрирование отеля».



Ранее «Реальное время» публиковало материал, какое наследие WorldSkills оставил Казани и удалось ли движению внести долгоиграющий вклад в популяризацию рабочих профессий.

