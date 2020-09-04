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В Татарстане объем средств на эскроу-счетах за месяц вырос на три миллиарда рублей

10:40, 04.09.2020
В Татарстане объем средств на эскроу-счетах за месяц вырос на три миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам июля объем средств на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве вырос на 3,1 млрд рублей (21%) и на 1 августа составил 17,7 млрд рублей. Об этом сообщили в Нацбанке РТ Волго-Вятского управления Центробанка.

Общее количество эскроу-счетов достигло почти 6 тыс., за июль было открыто более 1 тыс.

В Татарстане работу по проектному финансированию жилищного строительства ведут восемь уполномоченных банков. С застройщиками заключили 55 кредитных договоров проектного финансирования на общую сумму более 38,5 млрд рублей.

Недвижимость Татарстан
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