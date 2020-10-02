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Определился состав сборной России на чемпионат мира по борьбе корэш

11:47, 02.10.2020
Определился состав сборной России на чемпионат мира по борьбе корэш
Фото: mdms.tatarstan.ru

Тренерский штаб сборной России определился с составом участников на чемпионат мира по борьбе корэш.

Сборную страны представят 10 спортсменов — по одному в каждой весовой категории. Все они действующие чемпионы России.

В список вошли шесть представителей Татарстана: Раббани Нургалиев, Ильмир Тухватуллин, Раиль Нургалиев, Искандер Муртазин, Динар Каримуллин и Ренас Калимуллин. Также сборную представят два башкирских борца — Артур Зулькарнаев и Наиль Мухаметьянов. Два других «сборника», Муса Галямов и Сергей Павлик, представляют Марий Эл и Москву соответственно.

Чемпионат мира по борьбе корэш пройдет в Казани с 2 по 5 октября. Финальные поединки состоятся на территории автодрома «Казань Ринг Каньон».

Всего на мировое первенство в Казани заявлены представители 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Все спортсмены допускаются к соревнованиям только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Спорт Татарстан
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