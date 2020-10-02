В казанском Кремле рассказали, как формируется кабмин Татарстана

То, что часть министров работают с приставкой и.о., никак не сказывается на работе правительства, подчеркнула сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

Она пояснила, что каждый министр проходит комиссию, на которой отвечает на вопросы о том, как будет выстраиваться работа министерства, которое предположительно возглавит кандидат на должность, а также о стратегических направлениях ведомства и о том, как улучшится качество жизни татарстанцев.

Такой определенный экзамен требует времени, отметила руководитель пресс-служба: «Для кого-то она растянулась во времени, для нас это обычный рабочий процесс». По ее словам, большая часть правительства на сегодняшний день сформирована, в самые ближайшие дни, когда кандидаты пройдут эту комиссию, объявят и их имена.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о назначении части министров республики. Среди них Айрат Хайруллин (Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи), Александр Шадриков (Министерство экологии и природных ресурсов). Вчера главой Минздрава был назначен Марат Садыков.