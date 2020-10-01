Марат Садыков переназначен на должность министра здравоохранения Татарстана
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков переназначен на свою должность. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РТ.
«Назначить Садыкова Марата Наилевича министром здравоохранения Республики Татарстан», — говорится в документе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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