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Марат Садыков переназначен на должность министра здравоохранения Татарстана

19:41, 01.10.2020
Марат Садыков переназначен на должность министра здравоохранения Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков переназначен на свою должность. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РТ.

«Назначить Садыкова Марата Наилевича министром здравоохранения Республики Татарстан», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Общество Татарстан
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