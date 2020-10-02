Знаменитая российская фигуристка призналась, что неизлечимо больна

Призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая сообщила в интервью Teleprogramma.pro, что страдает неизлечимой болезнью. У бывшей спортсменки диагностировано ревматоидное заболевание сосудов.

«У меня заболевание системное ревматоидное, которое, к сожалению, не лечится. Это заболевание сосудов. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами», — прокомментировала Слуцкая слухи о своей болезни.

Также она сообщила, что ей часто задают подобный вопрос в соцсетях и бывшая спортсменка делится с пользователями своими секретами.

Слуцкая завершила свою профессиональную карьеру в 2006 году. Она стала двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

Ранее Слуцкая высказалась о возможном возвращении Алины Загитовой в фигурное катание после ухода Александры Трусовой и Алены Косторной от Этери Тутберидзе.