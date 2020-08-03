Слуцкая высказалась о возвращении Загитовой в фигурное катание после ухода Трусовой и Косторной от Тутберидзе

Фото: YoyTube

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась на тему ухода российских фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. По ее мнению, этот уход никак не повлияет на решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой закончить занятия профессиональным спортом.

«Я не думаю, что на Загитову влияло количество спортсменок, тренировавшихся в группе Тутберидзе.

В то же время уверена, что там сейчас весьма непросто в плане конкуренции. Подрастает чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая уже совсем скоро будет наступать на пятки более опытным девочкам.

Что касается возвращения Алины, то надо знать цели и степень заинтересованности спортсменки. Я информацией на этот счет не обладаю», — сказала Слуцкая.

Напомним, Алина Загитова объявила о взятом перерыве в карьере фигуристки в декабре прошлого года. Изначально фигуристка заявила о годе вне фигурного катания.