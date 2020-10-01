Собянин пригрозил предприятиям санкциями за отказ перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил предприятиям санкциями за нарушение требований, не отправить 30% сотрудников на удаленку.

Глава города пояснил, что передвижения людей по городу отслеживаются. Ежедневные пробки и скопление людей в метро то говорят о том, что предприниматели не прислушиваются к рекомендациям.

«Будем запрашивать у предприятий четкую информацию, более того, направлять им информацию, что у них работают люди старше 65, с хроническими заболеваниями. Если совсем не услышат, то будем вводить санкции»,— сказал Собянин в эфире канала «Россия 24».

Напомним, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ. С 5 по 28 октября московские работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

