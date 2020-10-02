Синоптики Татарстана обещают утренний туман и до +21°С днем
В пятницу, 2 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Утром возможен туман.
Ветер переменных направлений слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Дневные температуры будут колебаться от +16°С до +21°С. В Казани метеорологи предсказывают от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах предположительно 16—20 градусов тепла.Общество Татарстан
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