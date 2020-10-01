Путин выразил соболезнования сыновьям умершего начальника Канцелярии президента РФ

Руководитель Канцелярии президента РФ Александр Голублев умер. Владимир Путин выразил соболезнования сыновьям чиновника.

«Уважаемые Олег Александрович и Артем Александрович, примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной вашего отца — Александра Михайловича Голублева», — говорится в сообщении на сайте Кремля, подписанном президентом.

Глава государства отметил профессиональные и личные качества чиновника, такие как преданность делу и ответственность.



Александр Голублев занял пост начальника Канцелярии президента РФ в 2014 году. Известно, что Олег Голублев числился гендиректором компании «Продмаркет».