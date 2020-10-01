Власти Подмосковья рекомендовали школам уйти на каникулы с 5 октября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал директорам школ установить каникулы с 5 по 11 октября. Постановление адресовано руководителям организаций начального, основного и среднего общего образования.

Глава региона подписал соответствующее постановление, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Также сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 5 октября будут закрыты спортивные секции и детские кружки.

Ранее в Москве решили устроить каникулы в школах с 5 по 18 октября.