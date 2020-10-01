Власти Подмосковья рекомендовали школам уйти на каникулы с 5 октября
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал директорам школ установить каникулы с 5 по 11 октября. Постановление адресовано руководителям организаций начального, основного и среднего общего образования.
Глава региона подписал соответствующее постановление, передает RT.
Также сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 5 октября будут закрыты спортивные секции и детские кружки.
Ранее в Москве решили устроить каникулы в школах с 5 по 18 октября.ОбществоМедицинаОбразование
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