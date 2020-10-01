Новости общества

19:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали школам уйти на каникулы с 5 октября

18:21, 01.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Подмосковья рекомендовали школам уйти на каникулы с 5 октября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал директорам школ установить каникулы с 5 по 11 октября. Постановление адресовано руководителям организаций начального, основного и среднего общего образования.

Глава региона подписал соответствующее постановление, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Также сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 5 октября будут закрыты спортивные секции и детские кружки.

Ранее в Москве решили устроить каникулы в школах с 5 по 18 октября.

ОбществоМедицинаОбразование
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также