Бывшего судебного пристава из Бугульмы обвиняют в мошенничестве более чем на 100 тысяч рублей

Бывшего судебного пристава-исполнителя УФССП РФ по РТ из Бугульмы обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения и в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает следком Татарстана.



По версии следствия, с 2017 по 2019 годы он вводил в заблуждение граждан. Думая, что погашают свои задолженности, жители платили ему деньги. Чтобы все выглядело законным, пристав после получения средств выдавал квитанции об оплате, однако они не имели юридической силы.

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Деньги не вносились им на депозитный счет Бугульминского РОСП. Сумма общего ущерба, таким образом, составила более 100 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

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