Казанцев привлекли к ответственности за кредиты по поддельным паспортам на 350 тысяч рублей

На троих казанцев возбудили уголовные дела за оформление кредитов на сумму в 350 тысяч рублей в одном из банков по фальшивым паспортам. Об этом сообщает МВД по Чувашии.



Злоумышленники 25-47 лет оформляли оформляли онлайн-заявку на получение кредита в чебоксарском филиале одной из кредитных организаций и предъявляли сотрудникам при личной встрече фальшивые паспорта с измененной страницей с фотографией. Предполагается, что они использовали утерянные паспорта.

Казанцы похитили у банка суммы от 54 тысяч до 200 тысяч рублей. Они подозреваются и в других подобных фактах с использованием тех же паспортов в других регионах России.

Злоумышленников привлекли к ответственности по статье «мошенничество».

Ранее сообщалось, что вТатарстане сотрудница банка перевела мошенникам 4 млн рублей.