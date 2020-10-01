Плющев высказался об игре Воробьева после возвращения в «Салават Юлаев»

Бывший тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев поделился мнением об игре нападающего «Салавата Юлаева» Михаила Воробьева после возвращения из НХЛ. Эксперт считает, что форвард нуждается в поддержке со стороны клуба.

«Эпидемия в Уфе должна была помочь Воробьеву, но пока на свой кахаэловский уровень двухлетней давности не вышел, хотя «Салават» ему доверяет и правильно делает.

Воробьеву нужно помочь — и тактически, и идеологически. В каких-то эпизодах его потенциал виден, нужно терпение.

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев (в зеленой форме). Фото: vk.com/hcsalavat

Кстати, рядом с Воробьевым в Уфе в последнее время обратил на себя внимание совсем юный Амиров. Пусть он обратит внимание и на опыт чуть более старших товарищей — и правильно выберет время для отъезда», — считает Плющев.

Последние три сезона Воробьев провел в системе «Филадельфии», проведя в НХЛ 35 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. Летом нынешнего года хоккеист перешел в «Салават Юлаев». В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности -4.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» поместил 13 хоккеистов в список травмированных. При этом Сошникова, Маннинена, а также других голкиперов, кроме Юхи Метсолы, в нем не было. Большинство игроков «Салавата» отправлены на карантин из-за коронавируса.