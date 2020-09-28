«Салават Юлаев» поместил 13 хоккеистов в список травмированных

Уфимский «Салават Юлаев» поместил 13 хоккеистов основной команды в список травмированных. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В списке травмированных у «Салавата Юлаева» значатся следующие игроки: Данил Башкиров, Эдуард Гиматов, Маркус Гранлунд, Тему Хартикайнен, Юха Метсола, Григорий Панин, Павел Коледов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Вячеслав Солодухин, Петр Хохряков и Егор Сучков.

При этом защитник Филип Ларсен вернулся в число здоровых. Ранее он пропустил стартовые матчи команды в сезоне из-за болезни.

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен. Фото: vk.com/hcsalavat

Напомним, до этого генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил о вспышке коронавируса в уфимском клубе. Кроме хоккеистов также положительный тест на COVID-19 сдал главный тренер команды Томи Ламса.