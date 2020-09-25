В Татарстане сотрудница банка перевела мошенникам 4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанские полицейские задержали троих подозреваемых в мошенничестве. Предположительно, они убедили сотрудницу банка перечислить на подконтрольный счет 4 млн рублей.

Задержаны двое жителей Московской области. Подозреваемого в организации преступления нашли в городе Шлиссельбурге Ленинградской области, сообщили в пресс-службе МВД России.



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По версии МВД, один из сообщников позвонил в кукморское отделение одного из банков и представился ведущему менеджеру начальником отдела информационной безопасности. Он сообщил о проблемах при проведении операций по вкладам. Для проверки он предложил перечислить 4 млн рублей на счет другого сотрудника банка.

Менеджер предложила сначала для проверки перечислить 1 рубль. Потом она перевела и 4 млн, которые сняли в одном из московских отделений банка.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по подозрению в совершении данного противоправного деяния в столице задержаны двое жителей Московской области. По версии следствия, один из них открыл счет, с которого были сняты похищенные деньги, а другой являлся посредником в реализации криминальной схемы. Предполагаемый организатор задержан в городе Шлиссельбурге Ленинградской области», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование проводили сотрудники ОМВД России по Кукморскому району и Управления уголовного розыска МВД по Татарстану.