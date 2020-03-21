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Минниханов заявил о необходимости развития племенного животноводства в Татарстане

11:16, 21.03.2020
Минниханов заявил о необходимости развития племенного животноводства в Татарстане
Фото: agro.tatarstan.ru

Рустам Минниханов заявил, что Татарстан должен самостоятельно развивать племенное животноводство. Свое мнение он выразил на совещании в Доме правительства РТ

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отчитался о состоянии племенного животноводства. В республике действуют 74 племенных завода и репродуктора. В молочном животноводстве имеется 54 племхозяйства, в которых содержатся более 60 тыс. коров. Минниханов заявил, что развивать племенное хозяйство Татарстан должен самостоятельно.

«Работая в Высокогорском районе, я обращал на эти вопросы особое внимание. Это тот ресурс, который нужно развивать самим. У нас для этого есть все возможности. Имеется племенная база, наука, специалисты. Нужно грамотно этим воспользоваться», — отметил он.

Согласно отчету Зяббарова, в республике 26% коров являются племенными и производят 35% молока общественного сектора, передает пресс-служба президента РТ

Ранее сообщалось, что инвестиции в строительство новых животноводческих молочных комплексов в 2019—2020 годах составят 20 млрд рублей.

Общество Татарстан
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