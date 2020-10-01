В Татарстане трем подросткам предъявлено обвинение в убийстве таксиста

Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком по РТ предъявил обвинение в убийстве и разбое трем зеленодольским подросткам, задержанным 29 сентября по делу о смерти 35-летнего таксиста Александра Кротова в Зеленодольске.



Сегодня Зеленодольский горсуд рассмотрит ходатайства следователя об аресте 15-летнего школьника и его друзей 16 и 17 лет. В судебном заседании участвует помощник Зеленодольского городского прокурора Яна Невмержицкая, она будет поддерживать позицию следствия, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Также прокуратура внесла представление в адрес руководства образовательных учреждений, где обучались фигуранты дела. Ключевое требование — усилить профилактическую работу среди учащихся, а также устранить причины и условия, способствовавшие совершению противоправных деяний.

Как выяснило «Реальное время», водителя такси задушили, а после этого подцепили тело к машине буксировочным тросом и пытались увезти. Новые детали дела — в нашем материале.