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Призывников из Татарстана будут тестировать на COVID-19

12:15, 01.10.2020
Призывников из Татарстана будут тестировать на COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане для призывников, направляемых на сборный пункт республики для отправки в войска, организовано тестирование на коронавирус, рассказал военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин.

Также тестирование пройдут сотрудники военных комиссариатов, сопровождающие призывников.

realnoevremya.ru

По прибытию на сборный пункт призывники будут повторно протестированы экспресс-тестами Минобороны. Перед КПП сборного пункта будут организованы отапливаемые палатки для ожидания результатов теста. Призывники будут отправляться на службу только при отрицательном тесте.

В целом по России в осенний призыв в армию отправляются 128 тыс. человек, из Татарстана — более 3 тыс. ребят.

ОбществоМедицина Татарстан
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