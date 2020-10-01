Призывников из Татарстана будут тестировать на COVID-19

В Татарстане для призывников, направляемых на сборный пункт республики для отправки в войска, организовано тестирование на коронавирус, рассказал военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин.



Также тестирование пройдут сотрудники военных комиссариатов, сопровождающие призывников.

realnoevremya.ru

По прибытию на сборный пункт призывники будут повторно протестированы экспресс-тестами Минобороны. Перед КПП сборного пункта будут организованы отапливаемые палатки для ожидания результатов теста. Призывники будут отправляться на службу только при отрицательном тесте.

В целом по России в осенний призыв в армию отправляются 128 тыс. человек, из Татарстана — более 3 тыс. ребят.

