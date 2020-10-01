Более 3 тыс. татарстанцев отправятся служить во время осеннего призыва

Сегодня в России стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря. В целом по России в этот период призывается 128 тыс. человек, из Татарстана на службу будут отправлены более 3 тыс. ребят.

Как уточнил военный комиссар РТ, генерал-майор Сергей Погодин, 46% республиканских призывников отправятся в сухопутные войска, 13% в войска Нацгвардии, 10% в ВМФ, 9% в военно-космические силы, 9% в ВДВ, 8% в ракетные войска стратегического назначения, 5% — в другие подразделения и части.

realnoevremya.ru

Из Казани в армию отправятся около 700 призывников.