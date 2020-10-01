«Ак Барс» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом» в матче КХЛ

«Ак Барс» в заключительном матче текущей выездной серии в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сыграет против ярославского «Локомотива».

Казанский клуб подходит к игре с двумя поражениями подряд от «Северстали» (2:3от) и «Торпедо» (2:4). Команда Дмитрия Квартальнова постарается прервать свою неудачную серию.

«Локомотив» также проводит не слишком удачный отрезок в регулярном чемпионате. В активе команды Андрея Скабелки уже три поражения подряд. Но в ярославском клубе вспышка коронавируса и в составе выступает много молодых хоккеистов.

Завершаем выездную серию игрой против «Локомотива»

«Арена-2000-Локомотив», Ярославль

Стартуем в 19:00

В прямом эфире матч покажут КХЛ ТВ, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/oRSCNGApVe — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 1, 2020

В прошлом сезоне команды провели два матча, в которых «Ак Барс» одержал две «сухие» победы — 4:0 и 3:0. В обеих случаях шатаут оформил вратарь казанцев Тимур Билялов.

Напомним, ранее Квартальнов раскритиковал свою команду после поражения от «Торпедо».