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«Ак Барс» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом» в матче КХЛ

09:41, 01.10.2020
«Ак Барс» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в заключительном матче текущей выездной серии в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сыграет против ярославского «Локомотива».

Казанский клуб подходит к игре с двумя поражениями подряд от «Северстали» (2:3от) и «Торпедо» (2:4). Команда Дмитрия Квартальнова постарается прервать свою неудачную серию.

«Локомотив» также проводит не слишком удачный отрезок в регулярном чемпионате. В активе команды Андрея Скабелки уже три поражения подряд. Но в ярославском клубе вспышка коронавируса и в составе выступает много молодых хоккеистов.

В прошлом сезоне команды провели два матча, в которых «Ак Барс» одержал две «сухие» победы — 4:0 и 3:0. В обеих случаях шатаут оформил вратарь казанцев Тимур Билялов.

Напомним, ранее Квартальнов раскритиковал свою команду после поражения от «Торпедо».

СпортХоккей Татарстан
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