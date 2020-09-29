Квартальнов: «Все линии «Ак Барса» сыграли ниже своих возможностей»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение казанцев в гостях от нижегородского «Торпедо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Проиграли, все линии сыграли слабо, ниже своих возможностей. Много сказать невозможно, надо добавлять, искать свою игру.

Все по делу, заслуженно. Причин много. Проигрываем единоборства. Два гола — можно выиграть матч, но пропустить четыре — это слишком много. Игры с «Торпедо» даются тяжело. Можно сказать, что для нас это неудобный соперник», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

При этом тренер казанцев сообщил, что отсутствие Даниса Зарипова не связано с ротацией, а форвард Александр Хованов пропустил игру с «Торпедо» по решению тренера.

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов пропустил матч против «Торпедо». Фото ak-bars.ru

Напомним, что сегодняшняя встреча в Нижнем Новгороде стала для Квартальнова 600-й в регулярных чемпионатах КХЛ. Он первый тренер в истории лиги, который достиг данной отметки.