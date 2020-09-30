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RAMZEs заберет Solo, Noone и Zayac из Virtus.pro и создаст собственную команду

23:05, 30.09.2020
RAMZEs заберет Solo, Noone и Zayac из Virtus.pro и создаст собственную команду
Фото: YouTube

Игроки основного состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин и Владимир No[o]ne Миненко готовы продолжить играть в новом ростере под капитанском Романа RAMZEs Кушнарева. Также в новообразованной команде будет выступать Саид Самаил SumaiL Хассан, сообщает инсайдер «Бухая аналитика» в Twitter.

Также по информации Cybersport.ru на роль саппорта команды рассматривается Бакыт Zayac Эмилжанов. Таким образом Рамзес может забрать почти всех игроков нынешнего состава VP.

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