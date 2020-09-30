RAMZEs заберет Solo, Noone и Zayac из Virtus.pro и создаст собственную команду
Игроки основного состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин и Владимир No[o]ne Миненко готовы продолжить играть в новом ростере под капитанском Романа RAMZEs Кушнарева. Также в новообразованной команде будет выступать Саид Самаил SumaiL Хассан, сообщает инсайдер «Бухая аналитика» в Twitter.
Также по информации Cybersport.ru на роль саппорта команды рассматривается Бакыт Zayac Эмилжанов. Таким образом Рамзес может забрать почти всех игроков нынешнего состава VP.
СпортТехнологииITТелекоммуникацииМедиа
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым