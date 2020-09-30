Источник: «Ак Барс» намерен обменять Бурмистрова в другой клуб

Тренерский штаб «Ак Барса» недоволен игрой нападающего Александра Бурмистрова. По данным Metaratings, казанский клуб ищет варианты обмена игрока в другую команду КХЛ.

Хоккеист вернулся в Казань летом нынешнего года, после двух сезонов выступления за уфимский «Салават Юлаев». В текущем чемпионате КХЛ Бурмистров сыграл 8 матчей, в которых набрал 2(1+1) очка при показателе полезности «+3».

Напомним, накануне «Ак Барс» проиграл во второй раз подряд в КХЛ, уступив нижегородскому «Торпедо» (2:4). В одном из моментов хоккеисты хозяев воспользовались ошибкой Бурмистрова и открыли счет.

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров. Фото: ak-bars.ru

Сразу после завершения матча в Нижнем Новгороде тренер казанцев Дмитрий Квартальнов раскритиковал игру своей команды.